الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث مبادرات سلام بشأن اليمن
أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب أنه التقى بنظرائه الأمريكي والألماني والفرنسي لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن.
وأضاف راب في تغريدة عبر "تويتر" مستخدما صور أعلام الدول الأربع بدلا من ذكر أسمائها في رسالته: "من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير".
وأضاف أنه "التقى شخصيا لأول مرة اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لبحث التحديات والفرص التي تنتظرهم".
From pushing for peace in Yemen to preventing Iran from becoming a nuclear power, 🇬🇧 🇺🇸 🇫🇷 🇩🇪 stand together as force for good.— Dominic Raab (@DominicRaab) March 23, 2021
Today @ABlinken@HeikoMaas@JY_LeDrian & I met in-person for the first time to discuss the challenges and opportunities that lie ahead
المصدر: "رويترز" + RT