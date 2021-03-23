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الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث مبادرات سلام بشأن اليمن

أخبار العالم

الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا تبحث مبادرات سلام بشأن اليمن
Reuters JOHN SIBLEY
وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب
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أعلن وزير خارجية بريطانيا دومينيك راب أنه التقى بنظرائه الأمريكي والألماني والفرنسي لبحث مبادرات سلام من أجل اليمن.

وأضاف راب في تغريدة عبر "تويتر" مستخدما صور أعلام الدول الأربع بدلا من ذكر أسمائها في رسالته: "من الضغط من أجل السلام في اليمن، إلى منع إيران من أن تصبح قوة نووية، تقف بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا معا كقوة للخير".

وأضاف أنه "التقى شخصيا لأول مرة اليوم مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، لبحث التحديات والفرص التي تنتظرهم".

المصدر: "رويترز" + RT

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