 
مباشر
عاجل
نتنياهو: حققنا نجاحا كبيرا في الانتخابات وبفارق كبير جدا

رئيس وزراء الهند يدعو لعلاقات ودية مع باكستان

أخبار العالم

رئيس وزراء الهند يدعو لعلاقات ودية مع باكستان
Reuters
رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q13m

أرسل رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي رسالة الى نظيره الباكستاني عمران خان، معربا عن رغبته في إقامة علاقات ودية مع باكستان.

وكتب مودي إلى خان مهنئا في مناسبة اليوم الوطني لباكستان، الذي يحيي ذكرى 23 مارس 1940، وهو اليوم الذي طالبت فيه القيادة المسلمة في مدينة لاهور شرقي البلاد بالاستقلال عن بريطانيا.

وجاء في رسالة مودي: "كدولة جوار ترغب الهند في إقامة علاقات ودية مع شعب باكستان. ولتحقيق ذلك من المهم أن تسود بيئة من الثقة وخالية من الإرهاب والعداء".

يأتي هذا التطور بعد أيام من إعراب خان عن رغبته في إقامة علاقات جيدة مع الهند، لكنه قال إن الخطوة الأولى يجب أن تتخذها الهند بما أن مبادراتها السابقة للسلام لم تقابل إيجابيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا