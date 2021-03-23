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بلينكن يبحث مع الأمين العام للناتو روسيا والصين وأفغانستان

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بلينكن يبحث مع الأمين العام للناتو روسيا والصين وأفغانستان
Reuters Yves Herman/Pool
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ
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تصدرت المواضيع المتعلقة بروسيا والصين وأفغانستان المحادثات التي أجراها  وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ في بروكسل، اليوم الثلاثاء.

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وأورد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان، في أعقاب اجتماعات اليوم الأول من لقاء رؤساء دبلوماسية دول الناتو في العاصمة البلجيكية، أن بلينكن وستولتنبيرغ "ناقشا أهمية المشاورات المستمرة حول أفغانستان والقلق إزاء النشاطات الخبيثة لروسيا والصين والجهود لنشر المعلومات المضللة، إلى جانب موضوع الحد من الأسلحة وقضايا الأمن الإقليمي".

وذكر المتحدث أن الطرفين ناقشا أيضا التقرير حول استراتيجية حلف الناتو حتى العام 2030.

ويجري وزراء خارجية الدول الـ 30 الأعضاء في الناتو، يومي الثلاثاء والأربعاء، أول لقاء لهم يشارك فيه بلينكن بصفته وزير خارجية في الإدارة الأمريكية الجديدة. 

المصدر: "تاس"

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