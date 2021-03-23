 
مباشر
عاجل
الصين تستدعي السفيرة البريطانية لديها

15 قتيلا و400 مفقود جراء حريق بمخيم للروهينغا في بنغلاديش

أخبار العالم

15 قتيلا و400 مفقود جراء حريق بمخيم للروهينغا في بنغلاديش
Reuters
حريق مخيم للروهينغا في بنغلاديش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0ym

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، إن 15 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في حريق ضخم اندلع في مخيم للاجئين الروهينغا في بنغلاديش، فيما لا يزال 400 شخص في عداد المفقودين.

إقرأ المزيد
بالفيديو والصور.. حريق يدمر آلاف المساكن في مخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش
بالفيديو والصور.. حريق يدمر آلاف المساكن في مخيمات اللاجئين الروهينغا ببنغلادش

وذكر يوهانس فان دير كلاو، المسؤول بالمفوضية، والذي شارك في إفادة عبر الإنترنت من داكا في بنغلاديش، اليوم الثلاثاء "إنه (الحريق) ضخم ومدمر"، مضيفا "ما زلنا لا نعرف مصير 400 شخص، ربما يكونوا وسط الأنقاض".

وتابع أن المفوضية تلقت تقارير عن إصابة 560 شخصا بجروح، ونزوح 45 ألفا.

وقال مسؤولون وشهود، إن حريقا ضخما اندلع في مخيمات اللاجئين الروهينغا في جنوب بنغلاديش، أمس الاثنين، ودمر آلاف المساكن.

ويعيش نحو مليون من أقلية الروهينغا المسلمة من ميانمار في ظروف بائسة داخل مخيمات في منطقة كوكس بازار، بعد فرارهم من بلدهم عقب عملية عسكرية لجيش ميانمار عام 2017.

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا