بريطانيا تعلن عزمها توسيع وجودها العسكري في البحرين الأسود والبلطيق

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية عزم المملكة تعزيز وجودها العسكري في البحرين الأسود البلطيق.

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وجاء في نص استراتيجية تحديث القوات المسلحة للمملكة، والتي نشرتها وزارة الدفاع البريطانية على موقعها الإلكتروني: "سوف نوسع وجودنا في منطقة البحر الأسود وفي أقصى شمال الأرض وبحر البلطيق وغرب منطقة البلقان، حيث ننفذ مبادرتنا الإقليمية الجديدة الخاصة بتدريب قوات الحلفاء".

وأضاف النص أن الوجود العسكري البريطاني سيكون في إطار "مجموعات متعددة الأطراف".

لندن: روسيا تمثل التهديد الأكبر

وذكرت الوثيقة أن "روسيا لا تزال تمثل التهديد الأكبر على الأمن الأوروبي من الناحية العسكرية، بما في ذلك من الجانب النووي"، مضيفة أن "تحديث القوات المسلحة الروسية وإمكانية جمع قدرات الدولة في قبضة واحدة وحب المجازفة نجعل روسيا جهة فاعلة ماهرة وغير قابلة للتنبؤ".

وأضافت وثيقة الاستراتيجية أن روسيا "تملك إمكانية لتوجيه ضربات دقيقة وتمنع بريطانيا وحلفاءها حرية التحرك، بواسطة منظومتها المتكاملة للدفاع الجوي. بالتالي بمقدور روسيا أن تهدد بشكل جسيم إمكانية بريطانيا في الحفاظ على قواتها وحماية مصالحها في أوروبا وشرق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط".

المصدر: "نوفوستي" + "إنترفاكس"