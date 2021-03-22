الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مسؤولين على صلة بجيش ميانمار

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن فرض عقوبات تستهدف فردين وكيانين على صلة بجيش ميانمار.

وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالوزارة: "لا بد أن ينتهي العنف القاتل الذي تمارسه قوات الأمن البورمية ضد المحتجين السلميين".

وأضافت: "نواصل الوقوف مع شعب بورما (ميانمار)".

واستهدف إجراء وزارة الخزانة تان هلاينغ أحد قادة قوات الشرطة، وضابط الجيش أونغ سو، وأيضا كيانين عسكريين هما فرقة المشاة الخفيفة 33 وفرقة المشاة الخفيفة 77 في جيش ميانمار.

جاءت الخطوة الأمريكية في أعقاب قيام الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات في وقت سابق من اليوم، على 11 فردا على صلة بانقلاب الأول من فبراير في ميانمار، التي تعرف أيضا ببورما.

المصدر: "رويترز"