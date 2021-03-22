الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات ضد 11 شخصا بينهم روس وصينيون

وافق وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، اليوم الاثنين، على فرض عقوبات جديدة ضد 11 فردا، بينهم روسي وصينيون، بدعوى تورطهم في "انتهاكات حقوق الإنسان".

وأفادت وكالة "تاس" بأن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على وضع 11 شخصا من روسيا والصين وليبيا على القائمة السوداء.

ونقلت الوكالة عن دبلوماسي أوروبي أن أسماء الأشخاص الذين تم فرض العقوبات ضدهم ستنشر قريبا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، وسيتم منعهم جميعا من دخول الاتحاد الأوروبي، كما سيتم تجميد حساباتهم المصرفية في دول الاتحاد الأوروبي.

في وقت سابق، صرح مفوض شؤون الخارجية والأمن لدى الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، بأن وزراء الخارجية سيطبقون نظام العقوبات الأوروبية ضد الأفراد الذين، في رأى الاتحاد، أنهم متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان.

المصدر: تاس