بايدن يكشف "إنجازات" إدارته خلال شهرين

نشر الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، تغريدة أحصى فيها "الإنجازات" التي حققتها إدارته خلال شهرين.

وكتب في حسابه على "فيسبوك": "خلال شهرين أنجزنا ما يلي:

- أقررنا خطة الإنقاذ الأمريكية.

- قدمنا 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا.

- انضممنا مجددا لاتفاقية باريس.

- ألغينا الحظر المفروض على المتحولين جنسيا في الجيش، وحظر السفر على المسلمين.

- وسعنا نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية والتصويت.

- اتخذنا إجراءات لإنهاء السجون الخاصة".

وأضاف أن "هذه هي البداية فقط"، في إشارة إلى تطلعه إلى تحقيق المزيد من الوعود التي قدمها.

In two months, we’ve: - Passed the American Rescue Plan - Administered 100 million shots - Rejoined the Paris... Publiée par President Joe Biden sur Dimanche 21 mars 2021

المصدر: RT