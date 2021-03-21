خامنئي يوجه رسالة إلى إدارة بايدن

حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، الإدارة الأمريكية الجديدة من الفشل حال مواصلة حملة "الضغوط القصوى" على إيران، مجددا ضرورة رفع واشنطن العقوبات عن طهران.

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وقال خامنئي، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد بمناسبة حلول العام الفارسي الجديد، إن حملة الضغوط القصوى الأمريكية تهدف لجر إيران إلى طاولة التفاوض من موقع ضعف، مشددا: "على العدو أن يعلم أن هذه السياسة قد فشلت".

وأشار خامنئي إلى أن على إدارة الرئيس الأمريكي الجديد، جو بايدن، "أن تدرك أنها ستواجه الفشل إذا استمرت في اتباع سياسة الضغوط القصوى".

وأضاف: "وثقنا في أمريكا في زمن (الرئيس الأمريكي السابق باراك) أوباما وأنجزنا تعهداتنا. لكنهم لم يفعلوا ذلك. قال الأمريكيون على الورق إن العقوبات سترفع لكنهم لم يرفعوا العقوبات في الحقيقة... وعودهم ليست لها مصداقية عندنا".

وشدد على أن "الظروف اليوم تغيرت مقارنة بعام 2015 وهذا التغيير لصالح إيران وليس الولايات المتحدة"، مؤكدا: "سنعود إلى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي فقط بعد رفع العقوبات بالكامل".

وأوضح: "البعض يقول إنه لا ينبغي إضاعة الفرصة وهذا صحيح لكن لا ينبغي كذلك الاستعجال، نحن استعجلنا في تنفيذ الاتفاق النووي والالتزام بتعهداتنا.. سياسة الضغوط القصوى لجر إيران إلى طاولة المفاوضات لم تنجح ومن كان يتبناها ذهب إلى مزبلة التاريخ والإدارة الأمريكية الجديدة أيضا ستذهب إلى مزبلة التاريخ إذا واصلت نفس السياسية".

وجدد المرشد الأعلى الإيراني: "موقفنا النهائي هو أن العودة إلى الاتفاق النووي لن تتم إلا بعد رفع العقوبات والتحقق من ذلك... لا نثق بتصريحات المسؤولين الأمريكيين ولدينا نفس طويل ولسنا على عجلة لإلغاء العقوبات".

المصدر: وكالات