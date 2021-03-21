الدفاع التركية: قتلى وجرحى بضربات من قبل "قوات تساندها دمشق" على مستشفى في إدلب

أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل وإصابة نحو 15 شخصا بقصف قيل إنه لـ"قوات تساندها دمشق" استهدف مستشفى في إدلب بشمال سوريا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع التركية اليوم الأحد، إن "خمسة قتلوا وأصيب عشرة في هجوم بالمدفعية شنته قوات تساندها دمشق على مستشفى في محافظة إدلب بشمال شرق سوريا، حيث تسيطر تركيا وقوات محلية متحالفة معها على أراض".

وأضافت الوزارة على تويتر أن القصف على بلدة الأتارب أودى بحياة طفل.

المصدر: رويترز