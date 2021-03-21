وكالة: الولايات المتحدة وثلاث دول تجري مناورات كبيرة في الشرق الأوسط

قالت البحرية الأمريكية إنها ستجري مناورات بحرية كبيرة إلى جانب بلجيكا وفرنسا واليابان في الشرق الأوسط، وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي في المنطقة.

وذكرت وكالة الاسوشيتد برس في تقرير، أن المناورات ستجري في منطقة بحر العرب وخليج عمان بقيام سفن من الدول الاربع بالمشاركة، وتشمل السفن المعنية حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول"، وكذلك السفينة الهجومية البرمائية الأمريكية "يو إس إس ماكين آيلاند". كما ستشارك الفرقاطة البلجيكية "HNLMS Leopold I" والمدمرة اليابانية JS" Ariake"، بالإضافة إلى طائرات من الدول الأربع.

وتأتي التدريبات في الوقت الذي تخلت فيه إيران عن جميع قيود اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، في أعقاب قرار الرئيس دونالد ترامب عام 2018 بالانسحاب من جانب واحد من ذلك الاتفاق.

ولم يصدر رد فعل فوري من إيران على التدريبات البحرية القادمة.

المصدر: أسوشييتيد بريس