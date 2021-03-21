"أسترازينيكا": لقاحنا ضد كورونا حلال!

أوضحت شركة "أسترازينيكا" أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا لا يحتوي على مكونات مشتقة من لحم الخنزير، وذلك في رد على تأكيد في إندونيسيا أن هذا اللقاح يتعارض مع الشريعة الإسلامية.

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وقال مجلس العلماء الذي يعد أعلى مجلس ديني إسلامي في إندونيسيا، على موقعه في الإنترنت يوم الجمعة، إن "اللقاح حرام لأن عملية تصنيعه تستخدم التربسين من بنكرياس لحم الخنزير".

ومع ذلك، وافق المجلس على لقاح "أسترازينيكا" للاستخدام في ضوء تلك الحالة الوبائية الطارئة.

لكن المتحدث باسم "أسترازينيكا" بإندونيسيا قال في بيان "في جميع مراحل عملية الإنتاج، لا يستخدم هذا اللقاح، ولا يتلامس مع المنتجات المشتقة من لحم الخنزير أو غيرها من المنتجات الحيوانية".

ولم يرد المجلس ووكالة الغذاء والدواء في إندونيسيا بعد على طلبات للتعليق.

وافقت السلطات الإندونيسية، يوم الجمعة، على استخدام لقاح "أسترازينيكا" بعد مراجعة تقارير قالت إنه تسبب في حدوث جلطات دموية بين بعض من تم تطعيمهم به في أوروبا.

المصدر: رويترز