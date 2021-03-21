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إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" ضد كورونا

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إيطاليا تبدأ قريبا اختبارات للقاح
Reuters Константин Михальчевский
جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.
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أعلن محافظ إقليم لازيو الإيطالي، نيكولا دزينغاريتي، أن معهد لادزارو سبالانتساني للأمراض المعدية سيبدأ قريبا اختبارات للقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لفيروس كورونا.

وقال دزينغاريتي، في تصريح صحفي أدلى به السبت: "سيتم بعد عدة أيام إبرام أول اتفاق حول إجراء اختبارات علمية للقاح سبوتنيك V في معهد سبالانتساني".

وأضاف إقليم لازيو الإيطالي: "هذا خبر ممتاز، وذلك سيمكننا من تحقيق انفراج إلى الأمام في مجال تلقي اللقاحات".

والجمعة أكد رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، أنه لم يستبعد أن حكومته قد تتخذ قرارا انفراديا حول المصادقة على استخدام اللقاح الروسي في إيطاليا في حال عدم حل القضية على مستوى الاتحاد الأوروبي.

المصدر: وكالات

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