إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكورونا

أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تغريدة: "بعد أن ظهرت علي أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أثناء تواجدي في العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".

À la suite de symptômes respiratoires, j’ai fait un test qui confirme que je suis positive au covid.

À l’isolement, je vais aménager mon programme pour la semaine qui vient.

Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles régulièrement! — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 20, 2021

يذكر أن باشلو في الرابعة والسبعين من العمر، وقد عادت في يوليو 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزاري منذ عام 2012.

المصدر: RT