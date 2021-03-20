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إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكورونا

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إصابة وزيرة الثقافة الفرنسية بكورونا
Reuters ems
وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو
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أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو، اليوم الأحد، إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت في تغريدة: "بعد أن ظهرت علي أعراض تنفسية، أجريت فحصا أكد إصابتي بفيروس كورونا المستجد".

وأضافت: "أثناء تواجدي في العزل، سأقوم بتعديل الجدول الزمني الخاص بي للأسبوع القادم. سأوافيكم بالمزيد من الأخبار بشكل منتظم".

يذكر أن باشلو في الرابعة والسبعين من العمر، وقد عادت في يوليو 2020 إلى الحكومة الفرنسية من باب وزارة الثقافة، بعد أن غادرت العمل الوزاري منذ عام 2012.

المصدر: RT

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