سفير إسرائيل لدى المغرب يشيد بتوقيع الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الإسلامي على اتفاق التطبيع

اعتبر القائم بأعمال مكتب الاتصال الإسرائيلي بالرباط، ديفيد كوفرين، توقيع رئيس الحكومة المغربي، سعد الدين العثماني، اتفاق التطبيع خطوة شجاعة تعبر عن “براغماتية” التنظيم الإسلامي.

وأشاد كوفرين بما اعتبره شجاعة العثماني، رئيس الحكومة والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، وقال في حوار مع جريدة "هسبريس" الإلكترونية إن توقيع العثماني على الاتفاق الثلاثي بين المغرب وإسرائيل وأمريكا يعبر عن الجهة "البراغماتية" داخل قادة التنظيم الإسلامي.

وتطرق السفير الإسرائيلي إلى أزمة الصحراء الغربية والاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية عليها، وأكد أن إدارة بايدن لن تتراجع عن قرار الرئيس السابق، دونالد ترامب.

وأوضح كوفرين أن الاتفاق الثلاثي الموقع جاء في إطار "رُزمة واحدة"، مشيرا إلى أن "الإدارات الأمريكية على مر التاريخ الأمريكي أيدت ودعمت العلاقات السلمية بين دولة إسرائيل والعرب بشكل عام، وخاصة العلاقات السلمية بين إسرائيل والمغرب".

المصدر: هسبريس