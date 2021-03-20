 
مباشر

حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تصل إلى قاعدة "ماراثي" البحرية بجزيرة كريت اليونانية

أخبار العالم

حاملة الطائرات الأمريكية
Reuters US NAVY
حاملة الطائرات الأمريكية، "USS Dwight D. Eisenhower"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q0bj

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية، "USS Dwight D. Eisenhower" إلى قاعدة "ماراثي" البحرية بساحل جزيرة كريت اليونانية، صباح يوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية.

إقرأ المزيد
مجموعة سفن أمريكية تقودها حاملة الطائرات
مجموعة سفن أمريكية تقودها حاملة الطائرات "أيزنهاور" في شرق المتوسط

واقتربت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، من الرصيف "K14" في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، بمساعدة أربعة زوارق سحب، حوالي الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليونان، جيفري بيات، عبر تغريدة في تويتر: "تظهر زيارة الميناء هذه القدرات الفريدة التي توفرها سودا لدعم الوجود الأمريكي في منطقة شرق البحر المتوسط الديناميكية استراتيجيا".

وبحسب تقارير صحفية  من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الناقلة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: "ekathimerini"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا