حاملة الطائرات الأمريكية "أيزنهاور" تصل إلى قاعدة "ماراثي" البحرية بجزيرة كريت اليونانية

وصلت حاملة الطائرات الأمريكية، "USS Dwight D. Eisenhower" إلى قاعدة "ماراثي" البحرية بساحل جزيرة كريت اليونانية، صباح يوم السبت، حسبما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الحكومية.

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واقتربت حاملة الطائرات التي تعمل بالطاقة النووية، من الرصيف "K14" في الساحل الشمالي الغربي للجزيرة، بمساعدة أربعة زوارق سحب، حوالي الساعة الـ11 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقال سفير الولايات المتحدة لدى اليونان، جيفري بيات، عبر تغريدة في تويتر: "تظهر زيارة الميناء هذه القدرات الفريدة التي توفرها سودا لدعم الوجود الأمريكي في منطقة شرق البحر المتوسط الديناميكية استراتيجيا".

وبحسب تقارير صحفية من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسوتاكيس، الناقلة الأمريكية يوم الثلاثاء المقبل.

المصدر: "ekathimerini"