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تركيا: القرارات الأخيرة لإسرائيل بالقدس تعد انتهاكا للقانون الدولي

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تركيا: القرارات الأخيرة لإسرائيل بالقدس تعد انتهاكا للقانون الدولي
Reuters Murad Sezer
مواطنون يحملون الأعلام التركية والفلسطينية
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اعتبرت الخارجية التركية، أمس الجمعة، أن القرارات الأخيرة لإسرائيل بحق الفلسطينيين في القدس الشرقية، مثال آخر على انتهاكها للقانون الدولي.

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وفي بيان حول قرارات إسرائيل الأخيرة بالإخلاء والهدم والمصادرة في الأراضي الفلسطينية، أكدت الوزارة التركية أن "تلك القرارات المتخذة مؤخرا بحق الفلسطينيين، تعتبر مثالا آخر على الخطوات الإسرائيلية التي تنتهك القانون الدولي"، مشيرة إلى أن "الأفعال غير القانونية المذكورة، تظهر بوضوح أن إسرائيل لديها نية لتعزيز احتلالها، بدلا من رغبتها في السلام".

وأوضحت الخارجية التركية أن "هذه الأفعال التي زادت إسرائيل وتيرتها تصيب الضمائر بمزيد من الجراح، في وقت يسعى فيه الفلسطينيون إلى مكافحة الظروف السلبية التي خلفتها جائحة كورونا".

كما حثت الخارجية المجتمع الدولي على "إظهار التضامن مع الشعب الفلسطيني في وجه سياسات إسرائيل التوسعية".

المصدر: "الأناضول"

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