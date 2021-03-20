"روسكوسموس" تؤجل إطلاق 38 قمرا صناعيا بينها 3 عربية إلى غد الأحد

أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" تأجيل عملية إطلاق 38 قمرا صناعيا، من بينها 3 أقمار عربية، إلى يوم غد الأحد.

وقال مدير "روسكوسموس، دميتري روغوزين، إن تأجيل عملية الإطلاق تم بعد تسجيل ارتفاع حاد في الضغط، بسبب الظروف المناخية، وذلك من أجل "عدم المخاطرة بها (الأقمار الصناعية)".

وكان من المقرر أن تطلق "روسكوسموس" اليوم الأحد 38 قمرا صناعيا، بينها قمر تونسي محلي الصنع "تحدي واحد"، وقمر سعودي "شاهين سات"، وقمر إماراتي "DMSAT-1".

وستحمل مركبة "سويوز-2.1a" الروسية، 38 قمرا صناعيا لـ18 دولة، بينها الدول العربية الثلاث، ودول أخرى مثل ألمانيا وكورويا الجنوبية واليابان وكندا والأرجنتين وإيطاليا.

المصدر: نوفوستي