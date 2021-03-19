ضبط 9.2 كيلوغرام من المتفجرات جنوب شرقي تركيا

أعلنت تركيا الجمعة، ضبط 9.2 كيلوغرام من متفجرات "A-4" البلاستيكية و426 لترا من مادة أنهيدريد الأسيتيك الكيميائية بولاية هكاري جنوب شرقي البلاد.

وذكرت وزارة الداخلية التركية في بيان أن عناصر شرطة قضاء يوكسك أوفا بولاية هكاي، نفذوا عملية بحث في منزل بالقضاء.

وأوضحت أن "العملية الأمنية أسفرت عن توقيف شخص، وضبط 9.2 كيلوغرام من متفجرات A-4 البلاستيكية و426 لترا من مادة أنهيدريد الأسيتيك الكيميائية التي تستخدم كمادة خام لإنتاج الهيروين".

كما أشارت إلى ضبط قوات الأمن 204 كيلوغرامات من مادة الهيروين في قضاء يوكسك أوفا في وقت سابق الجمعة.

المصدر: "الأناضول"