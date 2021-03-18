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واشنطن لبكين: لا نسعى إلى الصراع لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا

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واشنطن لبكين: لا نسعى إلى الصراع لكننا سندافع عن مبادئنا وأصدقائنا
Reuters /FW1F/Andrew Cawthorne
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بدأت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن أول محادثاتها رفيعة المستوى مع المسؤولين الصينيين، يوم الخميس، قائلة إن الإجراءات الصينية "تهدد نظاما عالميا قائما على القواعد".

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في بداية المحادثات مع الصينيين في ألاسكا: "نحن لا نسعى إلى الصراع ونرحب بالمنافسة الشديدة، وسوف ندافع دائما عن مبادئنا، وشعبنا، وأصدقائنا".

من جانبه، أوضح وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لكبير الدبلوماسيين الصينيين، يانغ جيتشي، وعضو مجلس الدولة وانغ يي أن الجانب الأمريكي سيناقش "مخاوفه العميقة" بشأن الإجراءات الصينية في شينجيانغ وهونغ كونغ وتايوان، وكذلك الهجمات الإلكترونية على الولايات المتحدة.

وشدد بلينكن على أنه "كل من هذه التصرفات يهدد النظام القائم على القواعد، الذي يحافظ على الاستقرار العالمي".

ووصل وزيرا خارجية الولايات المتحدة والصين الخميس إلى ألاسكا لعقد أول اجتماع ثنائي منذ انتخاب جو بايدن رئيسا، يبحثان خلاله في الخلافات العميقة العصية على الحل في معظم الأحيان بين أكبر قوتين في العالم تخوضان مواجهة لا هوادة فيها.

ويعود الاجتماع الأخير بين البلدين الخصمين إلى يونيو، حيث لم ينجح في تبديد أجواء الحرب الباردة الجديدة التي سادت في نهاية رئاسة دونالد ترامب.

المصدر: "رويترز" + "أ ف ب"

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