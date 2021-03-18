تركيا: سندعو "طالبان" إلى مؤتمر اسطنبول

أكدت وزارة الخارجية التركية أنها تنوي دعوة وفد لحركة "طالبان" للمشاركة في مؤتمر دولي حول تسوية النزاع في أفغانستان يخطط لعقده في اسطنبول شهر أبريل القادم.

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وقال مدير قسم جنوب آسيا في الخارجية التركية، حقان تكين، في حديث لوكالة "تاس" الروسية اليوم الخميس، ردا على سؤال في هذا الشأن: "بالطبع. مفاوضات السلام الجارية تخوضها طالبان والحكومة الأفغانية. لهذا السبب سنعقد مؤتمرا مماثلا لذلك الذي استضافته موسكو. وبكل تأكيد سيحضره كلا الطرفين".

كما أكد تكين أن تركيا تنوي دعوة روسيا للمشاركة في المؤتمر باعتبارها "شريكا وثيقا"، وأوضح: "سنواصل مشاوراتنا وتنسيقنا مع الجانب الروسي".

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغو، أن اسطنبول ستستضيف في أبريل مؤتمرا دوليا لدفع مفاوضات السلام الأفغانية التي تعثرت في الآونة الأخيرة وسط اتهامات متبادلة بين حكومة أفغانستان وحركة "طالبان" بعدم خفض مستوى العنف.

واليوم استضافت موسكو محادثات واسعة بمشاركة روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان والحكومة الأفغانية و"طالبان" وكذلك قطر وتركيا، حثت على خفض مستوى العنف وإجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق سلام سينهي الأزمة المستمرة في أفغانستان منذ أكثر من 4 عقود.

المصدر: "تاس" + وكالات