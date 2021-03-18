بوتين ردا على تصريحات بايدن: سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تعليقا على تصريحات الرئيس الأمريكي، جو بايدن الأخيرة، إنه سيتعين على الولايات المتحدة أن تحسب حسابا لروسيا.

وأضاف بوتين في تصريح، اليوم الخميس، تعليقا على تصريحات بايدن الأخيرة الذي هدده فيها بـ"دفع الثمن" واعتبر فيها الرئيس الروسي، "قاتلا"، أن الإدارة الأمريكية تريد علاقات مع روسيا، فقط بشروط واشنطن، في حين أن روسيا ستعمل فقط على النحو الذي يفيدها.

وقال الرئيس الروسي إن "الولايات المتحدة تظن أننا مثلها ولكن لدينا شفرة جينية مختلفة".

وتابع بوتين في تعليقه: "بشأن تصريحات زميلي الأمريكي فماذا أرد عليه؟ سأقول له: كن معافى! أتمنى له الصحة"، مشيرا إلى أنه قال ذلك "ليس سخرية أو مزاحا".

كما أشار الرئيس الروسي إلى أن "هناك العديد من الأشخاص الشرفاء والمحترمين في الإدارة الأمريكية، وروسيا ستعتمد عليهم".

المصدر: تاس + نوفوستي