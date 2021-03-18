البيت الأبيض: سياساتنا تجاه روسيا ستختلف عن سياسات الإدارة السابقة

أعلن البيت الأبيض أن سياسات إدارة الرئيس جو بايدن تجاه روسيا ستختلف عن سياسات إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، وأن خطواتها ستكون واضحة المعالم.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي خلال مؤتمر صحفي يوم الأربعاء ردا على طلب التعليق على استدعاء موسكو سفيرها في واشنطن، أناتولي أنطونوف للتشاور، إن البيت الأبيض اطلع على تلك الأنباء.

وتابعت قائلة: "إدارتنا ستتخذ موقفا مغايرا تجاه العلاقات مع روسيا مقارنة بالإدارة السابقة. وسياساتنا ستكون واضحة وسنقوم بخطوات واضحة المعالم في المجالات التي توجد فيها قضايا تثير قلقنا".

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وأضافت أن بايدن يعتقد أن هناك إمكانية للتعاون بين واشنطن وموسكو بشأن المسائل ذات الاهتمام المشترك، لكنه لن يمتنع عن التطرق إلى المواضيع الحساسة في العلاقات مع روسيا.

وأوردت بساكي تمديد معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الاستراتيجية مثالا على التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.

وأشارت إلى أن واشنطن تواصل مراجعة سياساتها تجاه موسكو في المجالات "التي لا تزال تثير قلقها"، وأكدت أن الإدارة الأمريكية ستعلن قريبا عن عقوبات جديدة ضد روسيا.

ويأتي ذلك بعد أن اتهمت الاستخبارات الأمريكية روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وقال بايدن إن القيادة الروسية "ستدقع ثمن" ذلك، مهددا بالعقوبات.

المصدر: تاس