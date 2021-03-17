الولايات المتحدة تستدعي شركات الاتصالات الصينية للبحث في مخاطر الأمن القومي

قالت وزارة التجارة الأمريكية، إنها قدمت مذكرات استدعاء لشركات صينية تقدم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الولايات المتحدة لمعرفة ما إذا كانت تشكل خطرا على الأمن القومي.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو إن "بكين انخرطت في سلوك يضعف تفوقنا التكنولوجي ويهدد تحالفاتنا"، مشيرة إلى أن مذكرات الاستدعاء "ستسمح لنا بجمع المعلومات واتخاذ قرار بشأن الإجراء المحتمل الذي يحمي أمن الشركات الأمريكية والعاملين الأمريكيين والأمن القومي للولايات المتحدة.

يذكر أن شركة Huawei Technologies و ZTE Corp الصينية كانت مستهدفة من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، بهدف إزالتها من البنية التحتية للاتصالات الأمريكية.

المصدر: "رويترز"