وزير الخارجية الأوكراني: لن نسمح لإيران بإخفاء الحقيقة

أكد وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الأربعاء، أن بلاده لن تسمح لإيران بإخفاء الحقيقة، مشددا على أن العدالة سوف تتحقق بخصوص إسقاط الطائرة.

وصرح وزير الخارجية الأوكراني بأن تقرير إيران هو محاولة سياسية لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط الطائرة.

وانتقد دميتري كوليبا تقريرا عن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية العام الماضي ووصفه بأنه محاولة ساخرة من جانب السلطات الإيرانية لإخفاء الأسباب الحقيقية وراء تحطمها.

وكتب كوليبا على "فيسبوك": "ما رأيناه في التقرير المنشور اليوم ليس أكثر من محاولة ساخرة لإخفاء الأسباب الحقيقية لإسقاط طائرتنا".

وأضاف "لن نسمح لايران بإخفاء الحقيقة ولن نسمح لها بالتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة".

وأسقطت القوات الإيرانية طائرة "بوينغ" الأوكرانية بالخطأ في السابع من يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار طهران، خلال تحليقها فوق موقع عسكري تابع للحرس الثوري، وذلك في ذروة التصعيد بين طهران وواشنطن في المنطقة.

المصدر: رويترز