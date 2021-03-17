الرئاسة الإيرانية: تسلمنا رسائل من واشنطن عبر دول أوروبية والسفارة السويسرية

أكد محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "طهران تسلمت رسائل من واشنطن عبر دول أوروبية والسفارة السويسرية لديها".

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وأشار محمود واعظي إلى أنه "لم تكن هناك أي مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن"، لافتا إلى أنه "لا نية لإيران بعقد مفاوضات في الوقت الراهن".

وقال واعظي: "لم نجر أي مفاوضات ثنائية مع أمريكا منذ تسلم إدارة الرئيس، جو بايدن، وما يدور حول ذلك غير صحيح".

من جانبه، رأى الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن "الظروف اليوم مهيأة لهزيمة العقوبات"، موضحا أن "إدارة بايدن اعترفت بفشل سياسة الضغط الأقصى".

وأضاف روحاني أن "إيران بانتظار الخطوات العملية من إدارة بايدن، وأنها لن تكتفي بالأقوال"، واصفا العمل على تأخير رفع العقوبات في الداخل بالـ"خيانة".

المصدر: عمر هواش - RT