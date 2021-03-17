أوستن: التحالف بين أمريكا وكوريا الجنوبية مهم بسبب المخاوف من الصين وكوريا الشمالية

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، إن تحالف الولايات المتحدة مع كوريا الجنوبية أصبح أكثر أهمية من أي وقت مضى بسبب المخاوف الأمنية المتزايدة بشأن الصين وكوريا الشمالية.

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ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عنه قوله، إن التحالف أصبح أكثر أهمية بسبب المخاوف من بكين وبيونغ يانغ.

كما نقلت الوكالة عن وزير الدفاع الكوري الجنوبي سوه ووك قوله، إنه من المهم للحلفاء الحفاظ على ردع قوي وموقف دفاعي مشترك ضد كوريا الشمالية.

المصدر: رويترز+ يونهاب