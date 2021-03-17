مقتل 11 جنديا في مالي على أيدي مسلحين

أعلن الجيش في مالي يوم الثلاثاء أن 11 جنديا قتلوا كما فقد 11 آخرون، بكمين نصبه مسلحون في الصحراء شمالي البلاد.

وقال الجيش إن 14 جنديا أصيبوا، ثمانية منهم في حالة خطرة، في الهجوم الذي وقع بمنطقة جاو بشمال البلاد يوم الاثنين.

وأضاف أن 7 من المهاجمين قتلوا في تبادل لإطلاق النار فيما بعد.

وصعد إسلاميون متشددون هجماتهم في شمال ووسط مالي في السنوات الأخيرة، وكثيرون منهم مرتبطون بتنظيمي "القاعدة" أو "داعش" الإرهابيين.

وكانوا قد استولوا على صحراء شمال مالي في عام 2012 قبل أن تطردهم قوات تقودها فرنسا في العام التالي.

المصدر: رويترز