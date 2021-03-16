"إكسيليا" تنشر الفوضى في ولايات أمريكية (فيديو)

حطمت العاصفة الشتوية "إكسيليا" التي تجتاح جبال الروكي من ولاية وايومنغ الأمريكية وحتى كولورادو، الأرقام القياسية بتساقط الثلوج.

وتسببت العاصفة "إكسيليا" في فوضى ومئات الحوادث وتعليق الدراسة، كما عطلت الحركة المرورية في الشوارع السريعة، بعد تسجيل تساقط أكثر من 36 إنشا من الثلج في بعض المناطق.

كما تسبب العاصفة في إلغاء أكثر من 3 آلاف رحلة جوية خلال الأيام الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من المنازل والشركات.

وفي مينيسوتا، سجل أكثر من 264 حادثا مروريا أمس الأول الاثنين، 22 منها خلفت إصابات.

وتعمل سلطات المدينة على تسريع عمليات إزالة الثلوج في الأحياء السكنية، لكنها أكدت أنها ستستغرق أياما عدة.

وتعد هذه رابع أكبر عاصفة ثلجية تشهدها تلك المناطق على الإطلاق.

المصدر: وكالات