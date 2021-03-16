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بالفيديو.. انفجار قوي في كاليفورنيا

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بالفيديو.. انفجار قوي في كاليفورنيا
الصورة من "تويتر"
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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن انفجارا قويا وقع اليوم الثلاثاء في مدينة أونتاريو بولاية كاليفورنيا، أدى إلى تدمير نوافذ المنازل المجاورة.

وذكرت شبكة nbc news أن الحادث سببه انفجار ألعاب نارية في أحد المنازل حيث نصحت إدارة الإطفاء المواطنين بالابتعاد عن المنطقة.

ووقع الانفجار في منطقة سكنية بالقرب من شارع سان أنطونيو وويست مابل ستريت.

وأظهر فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان الأسود يتصاعد فوق الحي واشتعلت النيران في منزل واحد على الأقل.

المصدر: nbc news

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