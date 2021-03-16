مقتل 58 شخصا بهجوم مسلح غرب نيجيريا

أعلنت الحكومة النيجيرية عن مقتل حوالي 58 شخصا يوم الاثنين الماضي، بهجومين شنهما مسلحون مجهولون غرب البلاد.

وقالت الحكومة في بيان لها، إن "الهجومين وقعا في منطقة تيلابيري القريبة من الحدود مع مالي وبوركينا فاسو".

وقتل المسلحون ما لا يقل عن 100 مدني في الثاني من يناير في هجمات على قريتين في تيلابيري، في أحد أكثر الأحداث دموية في تاريخ البلاد الحديث.

ويرتبط معظم المسلحين الذين ينشطون في المنطقة بتنظيمي "القاعدة" و"داعش" الإرهابيين.

المصدر: "رويترز"