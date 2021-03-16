الصين تحذر الأوروبيين: فكروا مليا!

عبر السفير الصيني لدى الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء، عن قلق بلاده "البالغ" إزاء احتمال فرض التكتل عقوبات على بكين تتعلق بحقوق الإنسان.

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وقال السفير تشانغ مينغ خلال ندوة افتراضية: "نحن ضد التدخل في الشؤون الداخلية للآخرين، وضد العقوبات والاتهامات التي لا تستند إلى أي أساس".

وأضاف: "نريد حوارا وليس مواجهة. نطلب من الاتحاد الاوروبي أن يفكر مرتين".

ونفى السفير الاتهامات الغربية بأن بكين تقوض مبدأ "دولة واحدة ونظامان" في هونغ كونغ.

ومن المقرر أن يعاقب الاتحاد الأوروبي في 22 مارس أربعة مسؤولين صينيين وكيانا واحدا بحظر السفر وتجميد الأصول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لأقلية الإيغور المسلمة في الصين، وفقا لدبلوماسيين أوروبيين.

المصدر: "رويترز"