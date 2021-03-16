كرواتيا تبدأ دراسة لقاح "سبوتنيك V" الروسي

بدأت الوكالة الكرواتية للأدوية والمنتجات الطبية أمس الاثنين دراسة البيانات الروسية حول لقاح "سبوتنيك V"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الحكومية HINA.

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وذكرت HINA أن وكالة الأدوية تلقت البيانات الروسية الاثنين من وزارة الصحة الوطنية، وهي تدرس حاليا مدى استجابة الوثائق المقدمة من روسيا لطلب الجانب الكرواتي.

ويمكن للوكالة في حالة الضرورة أن تطلب بيانات إضافية عن اللقاح من روسيا، من أجل ضمان الاستعداد لعمليات الشراء غير المجدولة للقاح.

وإذا استوفى "سبوتنيك V" المعايير المحلية، فسيتم اعتماده واستخدامه في كرواتيا، حسبما جاء في حساب "سبوتنيك V" على "تليغرام".

وكانت كرواتيا قد بدأت تطعيم السكان ضد فيروس كورونا في 27 ديسمبر 2020 بلقاح "فايزر-بيونتك" وتم تلقيح نحو 260 ألف شخص حتى الآن.

المصدر: وكالات