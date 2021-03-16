السجن 5.5 سنة لمتظاهر عض شرطيا في هونغ كونغ

قالت صحيفة South China Morning Post، اليوم، إنه تم الحكم بالسجن لمدة 5.5 سنة، على أحد المشاركين في أعمال شغب عام 2019 في هونغ كونغ الذي عض أحد رجال الشرطة.

وذكرت الصحيفة، أن المحكمة قضت بأن المتظاهر البالغ من العمر 24 عاما، ارتكب خلال عدة دقائق، سلسلة من المخالفات خلال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين في نيو تاون بلازا في منطقة شاتين في يوليو 2019 . وتضمنت مخالفات المذكور، ارتكاب الشغب في مكان عام، والاعتداء على رجل شرطة، و التسبب في ضرر جسدي جسيم له.

وأشار القاضي إلى أن المتهم قام بقضم طرف إصبع البنصر (الإصبع الرابع من أصابع اليد ويقع بين الأوسط والخنصر) من يد الشرطي اليمنى، على الرغم من أن الضابط لم يدخل في مواجهة معه قبل ذلك.

بالإضافة لذلك، قام المتهم وبشكل متعمد بمهاجمة عنصرين آخرين من الشرطة، بمظلة، وحرض المتظاهرين على مهاجمة رجال الأمن أو إهانتهم.

المصدر: نوفوستي