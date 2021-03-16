روغوزين: اتفاق روسيا مع الصين ليس تحالفا ضد الغرب والمشاركة الدولية مفتوحة في المحطة العلمية القمرية

أعلن دميتري روغوزين، رئيس مؤسسة "روس كوسموس"، أن الاتفاق بين روسيا والصين بشأن المحطة العلمية القمرية، ليس موجها ضد الغرب، بل هو مفتوح للمشاركة الدولية.

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وكتب روغوزين في موقعه بشبكة "تويتر" للتواصل الاجتماعي، في رده على مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، يؤكد كاتبه، أن الاتفاق الروسي-الصيني، هو تحالف موجه ضد الغرب، "الأمر ليس كذلك، وأن خطط روسيا والصين بشأن القمر مفتوحة لمشاركة دولية واسعة. أي لا يتعلق الأمر بالمواجهة، بل بالتعاون في مجال استكشاف القمر".

ويذكر أن مؤسسة "روس كوسموس" أعلنت في وقت سابق عن توقيع معاهدة تفاهم مع الجانب الصيني، بشأن إنشاء محطة قمرية علمية دولية.

وتجدر الإشارة، إلى أن المحطة العلمية القمرية، هي مجمع علمي لإجراء تجارب علمية على سطح القمر ومداره. وتكون المحطة مصممة لإجراء بحوث في مجالات علمية مختلفة، بما فيها استكشاف القمر واستخدامه.

المصدر: نوفوستي