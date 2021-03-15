رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو
هزت رجة أرضية المباني في العاصمة اليابانية طوكيو عند حوالي الساعة الخامسة صباحا بالتوقيت المحلي (20.00 بتوقيت غرينتش)، وفقا لوكالة "رويترز".
وقال موقع قناة "NHK" اليابانية إن قوة الهزة الأرضية في محافظة إيباراكي الجنوبية بلغت 4 درجات على سلم ريختر.
وأشارت إلى أنه لوحظت هزات بقوة درجة ودرجتين على مساحة واسعة من شيزوكا إلى توهوكو.
ووفقا لملاحظات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، وقع مركز الزلزال في الجزء الجنوبي من محافظة إيباراكي، وبلغ عمق مركز الهزة 50 كيلومترا.
M4.8 #earthquake (#地震) strikes 57 km N of #Tokyo (#Japan) 11 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/1BFe1dE60K— EMSC (@LastQuake) March 15, 2021
Good morning Tokyo earthquake!!!!!— jhan (@jirohan12) March 15, 2021
朝から震度3の東京からおはようございます。
今朝も平熱に感謝しながらの占い5位
今日も1日元気に頑張りましょう。 pic.twitter.com/p8RbeVCQK8
東京都のコロナ重症用ベッドの使用率がステージ2相当まで減少したのは幸いですけど感染者が増加傾向なのは問題ですな— 📱🍄@体調比較的良好 (@DeadOrAlive1013) March 15, 2021
そりゃあれだけ人が外に出て酒飲んだりしてるんだもん
今後更に新規感染者が増える気がします
更に厄介なのが変異ウイルス
第4波が起きる気がするな🤫 pic.twitter.com/G8C20Rtla0
المصدر: وكالات