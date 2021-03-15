رجة أرضية تهز المباني في العاصمة اليابانية طوكيو

東京都のコロナ重症用ベッドの使用率がステージ2相当まで減少したのは幸いですけど感染者が増加傾向なのは問題ですな



そりゃあれだけ人が外に出て酒飲んだりしてるんだもん



今後更に新規感染者が増える気がします



更に厄介なのが変異ウイルス



第4波が起きる気がするな🤫 pic.twitter.com/G8C20Rtla0