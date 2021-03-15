التجارة العالمية قلقة بشأن إدارة نظام الصرف الأجنبي في نيجيريا

قالت نجوزي أوكونغو إيويلا رئيسة منظمة التجارة العالمية إن المنظمة قلقة إزاء إدارة نيجيريا لنظام الصرف الأجنبي، وكيفية استخدامه لدعم قطاع الصناعات التحويلية والصادرات والواردات.

وأضافت أوكونغو إيويلا يوم الاثنين أن بعض أعضاء المنظمة قدموا شكاوى وأنه يجب على نيجيريا أن تشرح للمنظمة ولأولئك الأعضاء نظامها للصرف الأجنبي.

وصرحت أوكونغو إيويلا، وهي نيجيرية، بأنها ستجتمع مع محافظ البنك المركزي النيجيري لمناقشة هذه المسألة.

المصدر: رويترز