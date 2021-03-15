أنقرة: أنباء إغلاق السعودية المدارس التركية "لا تعكس الحقيقة"

قالت وزارة التربية التركية إن الأخبار التي تتحدث عن إغلاق السعودية للمدارس التركية على أراضيها، أنباء "لا تعكس الحقيقة".

وذكر مسؤول في الوزارة لوكالة "الأناضول" أن 26 مؤسسة تعليمية تركية في السعودية تواصل أنشطتها التدريبية والتعليمية، وأنه توجد 34 مؤسسة تعليمية تتبع لوزارة التربية التركية في 8 مدن سعودية، و26 منها تواصل أنشطتها التعليمية بفعالية.

وأشار إلى أن الإغلاق جرى في يونيو 2020، وأن الوزارات المعنية تتابع القضية بعناية.

وأوضح أنه تم إغلاق 8 مدارس في مكة والمدينة فقط، وأن جهود وزارتي الخارجية والتربية التركية متواصلة من أجل استئناف المدارس لأنشطتها التعليمية.

المصدر: "الأناضول"