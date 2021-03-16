استطلاع: ثلث الناخبين العرب فقط في إسرائيل مؤيدون لنتنياهو

كشف استطلاع للرأي أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، أن حوالي ثلث الناخبين العرب في إسرائيل، يفضلون إعادة انتخاب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأظهر الاستطلاع أن 31 في المائة من الناخبين العرب، قالوا إنهم يريدون أن يظل نتنياهو رئيسا للوزراء، بينما قال 56 في المئة إنهم لا يريدون ذلك.

وبحسب الاستطلاع، يؤيد 43 في المائة من اليهود بقاء نتنياهو في منصبه، بينما لا يؤيده 52 في المائة.

وكشف استطلاع أجرته القناة (12)، أنه ما زال أكثر من 10 في المئة من الناخبين لا يعرفون لمن يصوتون، فيما سجل هذا المؤشر بالانتخابات السابقة 8.5 في المئة.

وأظهر الاستطلاع أن 51 في المئة متأكدون من اختياراتهم في هذه المرحلة مقارنة بـ58 في المئة في الانتخابات التشريعية الثالثة.

المصدر: "i24news"