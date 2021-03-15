كوشنر يصف تحرك بايدن اتجاه إيران بـ"الذكي"

وصف جاريد كوشنر صهر ومستشار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطوة الرئيس جو بايدن اتجاه إيران بـ"الذكية"، وقال إن إدارة بايدن لديها فرصة لضمان السلام في الشرق الأوسط.

وفي مقال رأي له في صحيفة "وول ستريت جورنال"، كتب كوشنر: "بينما انزعج الكثيرون من العرض الافتتاحي لفريق بايدن للعمل مع أوروبا من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، إلا أنني رأيت ذلك بمثابة خطوة دبلوماسية ذكية".

واعتبر أن "إدارة بايدن كشفت خدعة إيران، وبينت للأوروبيين أن خطة العمل الشاملة المشتركة ماتت وأن إطارا جديدا فقط هو الذي يمكن أن يحقق الاستقرار في المستقبل".

ونسب كوشنر الفضل إلى ترامب في "إرساء الأساس لعلاقة محسنة بين الولايات المتحدة وإيران"، مشيرا إلى أن "ترامب قال في السابق إن إيران لم تفز أبدا بأي حرب لكنها لم تخسر أي مفاوضات. هذه المفاوضات تنطوي على مخاطر كبيرة وبفضل سياساته، فإن أمريكا لها اليد العليا".

وأضاف: "إيران تتظاهر بالقوة، لكن وضعها الاقتصادي سيء جدا وليس لديها القدرة على الاستمرار في ظل العقوبات الحالية".

المصدر: The Hill