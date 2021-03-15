خضوع الرئيس البولندي الأسبق لجراحة في القلب

أعلن ماريك كاتشمار رئيس مكتب الرئيس البولندي الأسبق ليخ فاونسا، أنه خضع لعملية جراحية ناجحة في القلب.

وأضاف كاتشمار، أن فاونسا الحائز على جائزة نوبل الذي بقي فترة طويلة رئيسا لنقابة "تضامن" البولندية، تم نقله إلى المستشفى في 14 مارس، بعد ظهور مشاكل في انتظام ضربات قلبه.

وتابع: "خضع السيد الرئيس لعملية جراحية واستيقظ بعد التخدير، وفي هذه اللحظة هو في حالة راحة".

وقال: "نأمل جميعا أن يكون كل شيء على ما يرام في المستقبل".

وشغل ليخ فاونسا البالغ 77 عاما منصب رئيس بولندا في الفترة من 1990 إلى 1995.

المصدر: نوفوستي