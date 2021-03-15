رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا: هناك طلب على لقاح "سبوتنيك V" في الاتحاد

قال رئيس الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا (PACE) هندريك دامز، اليوم الاثنين، إن هناك طلبا في الاتحاد الأوروبي، على لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد لكوفيد-19.

وجاء في بيان، نشر على موقع "دوما تي في"، هندريك دامز، أشار في لقاء مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، إلى أن هناك طلبا على لقاح سبوتنيك V الروسي في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: "تدرس المؤسسة المختصة في الاتحاد الأوروبي هذه الإمكانية".

وفي الوقت نفسه، اعلن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية ستيفان دي كيرسميكر، في مؤتمر صحفي في بروكسل اليوم الاثنين، أنه لا توجد حاليا مفاوضات مع الجهات المنتجة للقاح سبوتنيك الروسي.

وذكّر ممثل المفوضية الأوروبية مرة أخرى بأن لقاح "سبوتنيك V"، غير مدرج حاليا في مجموعة اللقاحات الأوروبية.

وأضاف: "إذا أرادت الدول الأعضاء توسيع محفظة اللقاحات، فيمكن مناقشة ذلك".

المصدر: تاس