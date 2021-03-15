متحدث: "طالبان" سترسل وفدا إلى اجتماع السلام الأفغاني في روسيا

أعلن محمد نعيم المتحدث باسم حركة "طالبان" اليوم الاثنين، أن الحركة سترسل وفدا مؤلفا من 10 أشخاص إلى اجتماع بشأن السلام في أفغانستان تستضيفه روسيا هذا الأسبوع.

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وأضاف نعيم في بيان أن الوفد سيرأسه الملا برادر نائب زعيم الحركة وكبير المفاوضين في المحادثات التي تجري بوساطة أمريكية في قطر.

ومن المقرر أن يعقد المؤتمر الذي ترعاه روسيا في 18 مارس، وهو من بين عدد من المبادرات الدبلوماسية الساعية لدفع عملية السلام الأفغانية المتعثرة.

وأكدت الحكومة الأفغانية يوم السبت أنها ستشارك في المؤتمر.

المصدر رويترز