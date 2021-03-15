انفجار ثالث يهز كابل خلال يوم واحد

قالت قناة TOLOnews التلفزيونية، اليوم الاثنين، إن انفجارا ثالثا وقع وسط العاصمة الأفغانية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وأسفر عن إصابة ما لا يقل عن 15 شخصا.

وذكرت القناة التلفزيونية، أن عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من حافلة نقل. ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة الناشطة في البلاد، مسؤوليتها عن الحادث.

في الليلة الماضية، وقع انفجار في منطقة بولي-سوهتا في كابل، ألحق أضرارا بحافلة، وانفجرت سيارة مفخخة في منطقة ساري-كاريز في العاصمة الأفغانية أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن خمسة أشخاص وإصابة 16 آخرين.

ويجري التحقيق في حوادث التفجير الثلاثة.

کابل کې چاودنې ۱۵ تنه ولسي وګړي ټپيان کړلhttps://t.co/eOtKqIVItKpic.twitter.com/xoQNQ61qJ3 — TOLOnews (@TOLOnews) March 15, 2021

ووفقا لقناة TOLOnews، شهدت أفغانستان خلال الشهر الماضي، تنفيذ ما يقرب من 70 هجوما إرهابيا. ونجم عن تلك الهجمات، مقتل 125 شخصا بينهم عناصر من قوات الأمن، وأصيب أكثر من 170 شخصا بجروح.

المصدر: تاس