كوريا الجنوبية: واشنطن تشاورت معنا قبل محاولة التواصل مع الشمال

أعلنت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة تشاورت مع كوريا الجنوبية قبل محاولة التواصل مع كوريا الشمالية مؤخرا.

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وأفادت لي جونغ-جو، المتحدثة باسم الوزارة، بأن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تحافظان على التشاور الوثيق والتعاون فيما بينهما خلال المراحل الشاملة لمراجعة سياسة الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية، وأضافت أن السلطات الدبلوماسية الأمريكية تشاورت مع كوريا الجنوبية مسبقا قبل التواصل مع الشمال في فبراير الماضي.

وتجري الولايات المتحدة حاليا مراجعة كاملة لسياستها تجاه كوريا الشمالية، وتقول إنها تقود في اتجاه "نهج جديد" بخصوص الشمال.

وكان مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية قال لـ"رويترز" بوقت سابق، إن كوريا الشمالية تجاهلت محاولات إدارة بايدن إطلاق اتصالات سرية معها عبر قنوات منها بعثة بيونغ يانغ في الأمم المتحدة.

المصدر: يونهاب