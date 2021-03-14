هولندا تعلق استخدام لقاح "أسترا زينيكا" المضاد لكورونا

أعلنت الحكومة الهولندية أنها ستعلق استخدام لقاح شركة "أسترا زينيكا" حتى نهاية مارس الجاري على الأقل في إجراء احترازي.

وقالت: "تم إلغاء أكثر من 43 ألف موعد تطعيم باللقاح، على خلفية قرار التعليق".

وأضافت: "هذه الخطوة التي جاءت في أعقاب قرار مماثل اتخذته إيرلندا في وقت سابق من اليوم، تستند إلى تقارير من الدنمارك والنرويج عن آثار جانبية خطيرة محتملة للقاح".

وصرحت السلطات الصحية النرويجية السبت، بأن "ثلاثة من العاملين في المجال الصحي النرويجي ممن تلقوا اللقاح مؤخرا، يخضعون للعلاج في المستشفى بسبب نزيف وجلطات دموية وانخفاض عدد الصفائح الدموية لديهم".

المصدر: "رويترز"