علييف: صراع قره باغ أصبح من الماضي

أكد الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لرئيس منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي، أن "نزاع قره باغ صار شيئا من الماضي"، وأنه من الضروري التطلع إلى المستقبل.

وقال: "الآن الصراع أصبح من الماضي، ويجب أن ننظر إلى المستقبل. اليوم ناقشنا معكم وجهات نظرنا حول كيفية بناء المستقبل. أعتقد أن الأشهر الأربعة الأخيرة بعد الحرب تظهر رغبة الجانبين في طي هذه الصفحة والتركيز على المستقبل".

واستقبل علييف الأحد، وفدا برئاسة وزيرة الخارجية السويدية الرئيسة الحالية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندي في باكو.

المصدر: "نوفوستي"