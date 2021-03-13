قاضية تأمر بتعليق كاميرات على ثياب العاملين في سجون كاليفورنيا

أمرت قاضية اتحادية مسؤولي الإصلاحيات والعاملين فيها بتعليق كاميرات على ملابسهم وتركيب كاميرات مراقبة في 5 سجون بكاليفورنيا.

وأصدرت القاضية الأمريكية كلوديا ويلكن الأمر بسبب الإبلاغ عن انتهاكات متكررة بحق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأمهلت القاضية السجون 21 يوما لوضع خطط لتركيب الكاميرات و90 يوما أخرى لتشغيلها.

وأصدرت القاضية حكمها بعد مراجعة عشرات الإقرارات المقدمة من سجناء ومحامين حقوقيين نيابة عن السجناء.

وكتبت ويلكن: "وجدت المحكمة أن الكاميرات المثبتة على الجسد من المرجح أن تحسن التحقيقات في سوء السلوك من قبل الموظفين وتقليل حالات انتهاك حقوق النزلاء المعاقين".

وأضافت: "تتضمن بعض الحوادث استخدام القوة ضد سجناء معاقين عقليا أو جسديا على الرغم من أن السجناء المعاقين لم يشكلوا على ما يبدو تهديداً وشيكاً على سلامة الموظفين أو غيرهم من السجناء".

المصدر: وكالات