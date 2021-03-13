إيطاليا تعلن خطة لتطعيم 80% من السكان ضد كورونا

أعلنت إيطاليا أنها تستهدف تطعيم ما لا يقل عن 80% من سكانها ضد "كوفيد- 19" بحلول سبتمبر المقبل، من خلال تكثيف حملة التطعيم اليومية.

وأعلن المفوض الخاص الجديد للجنة مكافحة فيروس كورونا فرانشيسكو باولو فيجليولو، عن "خطة عامة لتطعيم 500 ألف شخص يوميا".

وسجلت إيطاليا 101881 وفاة بسبب الفيروس، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن ثلاثة ملايين و200 ألف.

المصدر: "رويترز"