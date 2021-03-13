فيديو لطلبة مخطوفين في نيجيريا يطلبون النجدة

أظهر مقطع مصور لطلبة مخطوفين من إحدى الكليات في شمال غرب نيجيريا السبت، وهم يرتعدون على أرض غابة فيما يضربهم الخاطفون بالعصي.

وانتشر المقطع على مواقع التواصل الاجتماعي حيث ظهر فيه 24 من الطلبة وهم يطلبون المساعدة باللغة الإنجليزية ولغة الهوسا، فيما يقول أحدهم إن "الخاطفين يريدون فدية قدرها 500 مليون نايرا (1.31 مليون دولار)".

ويقول طالب آخر في التسجيل، بينما يقف خلفه رجل يحمل مسدسا: "إذا أتى أي شخص لإنقاذنا بدون الأموال، سيقتلوننا".

من جهتها، أكدت المسؤولة في الكلية ووالدة أحد الطلبة المخطوفين بيلو محمد عثمان، أن "من ظهروا في المقطع هم بعض الطلبة المخطوفين، وأن بينهم امرأة حبلى"، فيما رفضت التعليق على طلب الفدية.

بدوره، قال مفوض الأمن في ولاية كادونا صامويل أروان، إن "عدد الطلبة المفقودين يزيد 9 على من كان يعتقد في السابق أنهم 23 طالبة و16 طالبا".

وأضاف: "حكومة ولاية كادونا على اتصال مع إدارة الكلية بينما تستمر جهود الأجهزة الأمنية في تعقب الطلاب المفقودين".

ودعا الرئيس النيجيري محمد بخاري إلى "العثور على الطلبة المفقودين وإعادتهم بأمان إلى عائلاتهم".

وخطف مسلحون 39 طالبا وطالبة بعد أن اقتحموا الكلية الاتحادية لإدارة الغابات في ولاية كادونا مساء الخميس الماضي، في رابع حادث خطف للطلبة في شمال نيجيريا منذ ديسمبر الماضي.

المصدر: "رويترز"